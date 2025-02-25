Росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах, - Нацполіція

Російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах. Лише за останній тиждень місто п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Лише за останній тиждень місто Суми п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Фото: росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах (t.me/UA_National_Police)

Як виглядає цей дрон

сірого кольору, схожий на літачок;

два крила розташовані "етажеркою".

електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;

малий розмір, малопомітний, тихий у русі;

має бойову частину вагою близько 3 кг.

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