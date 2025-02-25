В Киеве сбивают российские беспилотники, ПВО работает в нескольких районах

В Киеве сегодня вечером, 25 февраля, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной является вражеская воздушная атака с применением беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.
Отмечается, что работа ПВО продолжается в нескольких районах столицы.
Как рассказал мэр, идет боевая работа защитников неба на левом берегу, а также в центре Киева.
"В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! Вражеские БПЛА с севера и с юга еще заходят на город", - говорится в заявлении городского головы в публикации в Telegram в 22:54.
Позже он добавил, что в центре Киева также работает ПВО. Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города", - сообщили в Киевской городской военной администрации.
В КГВА также призвали жителей и гостей столицы "не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях".
Добавим, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных беспилотников для атак на Киев, и говорили о возможной работе ПВО.
Отметим также, что в Киевской области сегодня вечером также продолжается работа ПВО из-за вражеской дроновую атаку. Об этом информировали в Киевской областной военной администрации около часа назад.
Как сообщалось ранее, 25 февраля вечером российские оккупанты запустили в сторону Украины ударные беспилотники, из-за чего в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Также напомним, что в Национальной полиции рассказали, что российские террористы начали использовать новый тип БПЛА для ударов по Сумам и области. В правоохранительных органах отметили, что только за последнюю неделю город 5 раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой.
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