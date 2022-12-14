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У Києві збили ще два дрони окупантів

Фото: у Києві збили 13 дронів-камікадзе 14 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили ще два ворожих дрони, якими окупанти намагалися атакувати Київ. Всього сили ППО ліквідували 13 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

У КМВА повідомили, що уламок від збитого дрона пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

Детальніше про ситуацію у Києві та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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