У Києві завтра не вимикатимуть світло: названо причину

У п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - йдеться в повідомленні.

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.