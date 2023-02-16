UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві завтра не вимикатимуть світло: названо причину

Фото: у Києві завтра не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 17 лютого, у Києві не вимикатимуть світло у зв'язку з плановими замірами електроспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - йдеться в повідомленні.

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що наразі Україна може покривати споживання електроенергії самостійно і ситуація зі світлом залишається стабільною. Але в разі похолодання чи нових ударів імпорт може бути відновлений, що є додатковим фактором безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергіявідключеня світлаКиївДТЕК