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В Киеве завтра не будут выключать свет: названа причина

Фото: в Киеве завтра не будут выключать свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В этой связи в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - говорится в сообщении.

Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сейчас Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.

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Электроэнергиявідключеня світлаКиевДТЭК