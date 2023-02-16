В Киеве завтра не будут выключать свет: названа причина

В пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В этой связи в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - говорится в сообщении.

Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.