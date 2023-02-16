В Киеве завтра не будут выключать свет: названа причина

В пятницу, 17 февраля, в Киеве не будут выключать свет в связи с плановыми замерами электропотребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В этой связи в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", - говорится в сообщении.
Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сейчас Украина может покрывать потребление электроэнергии самостоятельно и ситуация со светом остается стабильной. Но при похолодании или новых ударах импорт может быть восстановлен, что является дополнительным фактором безопасности.
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