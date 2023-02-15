У Києві завтра відновлять понад 40 трамвайних та тролейбусних маршрутів: список

У четвер, 16 лютого, у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом, завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка.

Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів:

"Також нагадаємо, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська", - додав Кличко.

Нагадаємо, з 12 січня у Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3.

Як відомо, з 23 грудня через дефіцит електроенергії замість трамваїв та тролейбусів на всіх маршрутах Києва курсували автобуси.

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