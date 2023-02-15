У Києві завтра відновлять понад 40 трамвайних та тролейбусних маршрутів: список
Фото: У Києві завтра відновлять понад 40 трамвайних та тролейбусних маршрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 16 лютого, у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Загалом, завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка.
Так, організовується робота тролейбусних маршрутів:
- № 5 "Вул. Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 5-Д «Просп. Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності";
- № 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 8 "Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
- № 9-К "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
- № 11 "Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська";
- № 12 "Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал";
- № 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал";
- № 17 "Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
- № 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка";
- № 24 "Вул. Північна – просп. Свободи";
- № 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободи";
- № 26 "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки";
- № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський";
- № 29-Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";
- № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";
- № 32 "Вул. Північна – вул. Сошенка";
- № 34 "Вул. Північна – ст. м. "Почайна";
- № 34-К "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
- № 36 "Вул. Північна – ст. м. "Святошин";
- № 37 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
- № 37-А "Поліклініка – ст. м. "Лісова";
- № 38 "Ст. м. "Видубичі" – Національний музей історії України у Другій світовій війні";
- № 40 "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту";
- № 41 "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";
- № 42 "Вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська";
- № 43 "Кібцентр – Дарницька площа";
- № 44 "Вул. Північна – просп. С. Бандери";
- № 47 "Вул. Милославська – ст. м. "Мінська";
- № 50-К "Вул. Милославська – Дарницька площа".
"Також нагадаємо, що з 13 лютого відновлено тролейбусний маршрут № 31 "Вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська", - додав Кличко.
Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів:
- № 4 "Вул. Милославська – ст. Троєщина-2";
- № 8-К "Ст. м. "Позняки" – вул. П. Усенка";
- № 11 "Вул. Йорданська – Контрактова площа";
- № 12 "Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)";
- № 16 "Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";
- № 17 "Вул. Йорданська – Пуща-Водиця";
- № 19 "Площа Шевченка – Контрактова площа";
- № 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";
- № 22-К "Вул. П. Усенка – ЗЗБК";
- № 28-Д "Вул. Милославська – ст. м. "Позняки";
- № 29-К "Ст. м. "Бориспільська" – вул. П. Усенка";
- № 33-А "Вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка";
- № 35 "Вул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".
Окрім цього, продовжать роботу трамвайні маршрути:
- № 1 "Михайлівська Борщагівка – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);
- № 3 "Ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальна" (відновлено з 13.01.2023);
- № 5 "Вул. Сержа Лифаря – ст. Троєщина-2" (відновлено з 31.01.2023);
- № 28 "Вул. Милославська – ст. м. "Лісова" (відновлено з 31.01.2023).