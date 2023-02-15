В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов: список
Фото: В Киеве завтра восстановят более 40 трамвайных и троллейбусных маршрутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 16 февраля, в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. В общей сложности, завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.
Так, организуется работа троллейбусных маршрутов:
- № 5 "Ул. Белицкая - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- №5-Д «Просп. Свободы - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- № 6 "Минский массив (Диагностический центр) - Майдан Незалежности";
- № 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
- № 8 "Ул. Смелянская - пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
- № 9-К "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
- № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Маршальская";
- №12 "Ст. м. "Васильковская" - Железнодорожный вокзал";
- № 14 "Ботанический сад - Железнодорожный вокзал";
- № 17 "Пл. Космонавтов - пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
- № 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко";
- № 24 "Ул. Северная - просп. Свободы";
- № 25 "Ст. м. "Почайна" - просп. Свободы";
- № 26 "Просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
- № 27 "Ст. м. "Почайна" - зал. ст. "Киев-Волынский";
- № 29-Д "Дарницкая площадь – жел. станция "Зенит";
- № 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский Гай";
- № 32 "Ул. Северная - ул. Сошенко";
- № 34 "Ул. Северная - ст. м. "Почайна";
- № 34-К "Ул. Северная - просп. С. Бандеры";
- № 36 "Ул. Северная - ст. м. "Святошин";
- № 37 "Ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- № 37-А "Поликлиника - ст. м. "Лесная";
- № 38 "Ст. м. "Выдубичи" – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";
- № 40 "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";
- № 41 "Ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
- № 42 "Ул. Дегтяревская - ст. м. "Лыбидская";
- № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";
- № 44 "Ул. Северная - просп. С. Бандеры";
- № 47 "Ул. Милославская - ст. г. "Минская";
- № 50-К "Ул. Милославская - Дарницкая площадь".
"Также напомним, что с 13 февраля восстановлен троллейбусный маршрут №31 "Ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская", - добавил Кличко.
Кроме того, будет организована работа трамвайных маршрутов:
- № 4 "Ул. Милославская - ст. Троещина-2";
- № 8-К "Ст. м. "Позняки" - ул. П. Усенко";
- № 11 "Ул. Иорданская - Контрактовая площадь";
- № 12 "Контрактовая площадь - Пуща-Водица (14-я линия)";
- № 16 "Контрактовая площадь - ст. м. "Героев Днепра";
- № 17 "Ул. Иорданская - Пуща-Водица";
- № 19 "Площадь Шевченко - Контрактовая площадь";
- № 22-А "Бульвар Перова - ст. м. "Лесная";
- № 22-К "Ул. П. Усенко - ЗЗБК";
- № 28-Д "Ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
- № 29-К "Ст. м. "Бориспольская" - ул. П. Усенко";
- № 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) - ул. П. Усенко";
- № 35 "Ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная".
Кроме этого, продолжат работу трамвайные маршруты:
- № 1 "Михайловская Борщаговка - ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023);
- № 3 "Ст. Ромена Роллана - ст. Старовокзальная" (возобновлено с 13.01.2023);
- № 5 "Ул. Сержа Лифаря - ст. Троещина-2" (возобновлено с 31.01.2023);
- № 28 "Ул. Милославская - ст. м. "Лесная" (возобновлено с 31.01.2023).