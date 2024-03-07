В Києві завтра відновить роботу станція метро "Дніпро"

У Києві, відзавтра, 8 березня, станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.
"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зауважує КМДА.
Також додається, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві.
Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".
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