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В Києві завтра відновить роботу станція метро "Дніпро"

Фото: в Києві завтра відновить роботу станція метро "Дніпро" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, відзавтра, 8 березня, станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зауважує КМДА. 

Також додається, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві.

Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

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метроКиївКМДА