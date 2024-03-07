В Киеве завтра возобновит работу станция метро "Днепр"

График работы станции с 05:41 до 22:36 .

"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – отмечает КГГА.

Также добавляется, что станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.