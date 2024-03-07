В Киеве завтра возобновит работу станция метро "Днепр"

В Киеве, завтра, 8 марта, станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
График работы станции с 05:41 до 22:36 .
"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – отмечает КГГА.
Также добавляется, что станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 декабря 2023 на время ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве.
Ограничения продлятся в течение полугода. Первоначально планировалось, что эти станции подземки перестанут работать с 9 декабря. Ранее РБК-Украина писало, как добраться альтернативными способами к "Лыбидской" из "Теремков".
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