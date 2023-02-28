В Киеве завтра откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине
Завтра, 1 марта, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открывает свой офис в Киеве. Это, в частности, будет способствовать восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, открытие офиса в Киеве анонсировал во время своего визита в Украину генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.
"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - отметил глава Кабмина.
Шмыгаль также рассказал, что во время переговоров с Корманном обсудил детали общей работы в рамках мультидонорской платформы для помощи Украине.
При этом правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.
Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.
Напомним, еще в октябре стало известно, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает диалог по вступлению Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.