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В Киеве завтра откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 16:21
В Киеве завтра откроют офис ОЭСР: Шмыгаль объяснил, что это даст Украине Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и генсек ОЭСР Матиас Корманн (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Завтра, 1 марта, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открывает свой офис в Киеве. Это, в частности, будет способствовать восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, открытие офиса в Киеве анонсировал во время своего визита в Украину генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - отметил глава Кабмина.

Шмыгаль также рассказал, что во время переговоров с Корманном обсудил детали общей работы в рамках мультидонорской платформы для помощи Украине.

При этом правительство и ОЭСР подписали соглашение об участии Украины в международном исследовании качества образования PISA 2025 года.

Стоит заметить, что Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

Напомним, еще в октябре стало известно, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает диалог по вступлению Украины.

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