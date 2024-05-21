У Києві завтра світло знову буде за графіком: коли точно не відключать

Відключення світла в Україні

Після поновлення обстрілів РФ об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.

У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

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