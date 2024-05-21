UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві завтра світло знову буде за графіком: коли точно не відключать

Фото: у Києві завтра світло знову буде за графіком (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 22 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Зазначається, що з 07:00 до 18:00 відключення світла у столиці не прогнозується. 

У КМВА також нагадали, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми, та закликали киян економити електроенергію.

Відключення світла в Україні

Після поновлення обстрілів РФ об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим з початку травня у всіх областях України майже щодня діють графіки відключення світла.

У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВідключеня світлаЕлектроенергія