В Киеве завтра свет снова будет по графику: когда точно не отключат

Отключение света в Украине

После обновления обстрелов РФ объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти ежедневно действуют графики отключения света.

В среду, 22 мая, графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

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