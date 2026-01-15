ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві завтра перекриють центр: у чому причина

Київ, Четвер 15 січня 2026 20:41
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина Ілюстративне фото: центр Києва перекриють 16 січня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У центральній частині Києва завтра, 16 січня, буде частково обмежено рух автомобілів. Дороги перекриють через візит іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram та Управління держохорони України у Facebook.

"16 січня 2026 року, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - розповів Білошицький.

Він закликав водіїв врахувати таку інформацію під час планування поїздок.

Зі свого боку Управління держохорони України підтвердило таку інформацію.

Візит глави МВФ

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, до Києва прибула голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона бере участь у серії переговорів на високому рівні.

Під час візиту директорка-розпорядниця МВФ планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також із керівниками підприємств.

Переговори відбуваються на тлі попередньої угоди між Україною та МВФ щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 млрд доларів, досягнутої в листопаді.

У МВФ відзначають прогрес України та очікують розгляду програми радою директорів найближчими тижнями.

Схвалення фінансування має ключове значення, оскільки дасть змогу залучити додаткові зовнішні інвестиції для покриття фінансового дефіциту країни, який МВФ оцінює приблизно в 136,5 млрд доларів до 2029 року.

