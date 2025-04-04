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У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта)

П'ятниця 04 квітня 2025 07:32
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У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта) Рух одним із проспектів Києва перекриють 5 квітня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У суботу, 5 квітня, рух на одному з проспектів Києва буде тимчасово перекрито. Зміни торкнуться водіїв, які рухатимуться в районі житлового масиву Виноградар у Подільскому районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Де саме в Києві перекриють рух і як можна об'їхати цю ділянку

Згідно з інформацією патрульної поліції, з 5 квітня 2025 року вводиться перекриття руху проспектом Європейського Союзу:

  • від проспекту Василя Порика;
  • до проспекту Свободи.

Уточнюється, що такі зміни запроваджуються через будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта)Схема перекриття руху одним із проспектів на Виноградарі (карта: facebook.com/kyivpatrol)

Об'їзд вищевказаної ділянки буде здійснюватися так:

  • проспектом Василя Порика;
  • через проспект Свободи;
  • до проспекту Єропейського Союзу;
  • у зворотному напрямку.

"Зважайте на тимчасові зміни в організації дорожнього руху, плануйте свій маршрут завчасно та з урахуванням зазначеної інформації", - підсумували у патрульній поліції.

У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта)Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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