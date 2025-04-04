У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта)
У суботу, 5 квітня, рух на одному з проспектів Києва буде тимчасово перекрито. Зміни торкнуться водіїв, які рухатимуться в районі житлового масиву Виноградар у Подільскому районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Де саме в Києві перекриють рух і як можна об'їхати цю ділянку
Згідно з інформацією патрульної поліції, з 5 квітня 2025 року вводиться перекриття руху проспектом Європейського Союзу:
- від проспекту Василя Порика;
- до проспекту Свободи.
Уточнюється, що такі зміни запроваджуються через будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
Схема перекриття руху одним із проспектів на Виноградарі (карта: facebook.com/kyivpatrol)
Об'їзд вищевказаної ділянки буде здійснюватися так:
- проспектом Василя Порика;
- через проспект Свободи;
- до проспекту Єропейського Союзу;
- у зворотному напрямку.
"Зважайте на тимчасові зміни в організації дорожнього руху, плануйте свій маршрут завчасно та з урахуванням зазначеної інформації", - підсумували у патрульній поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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