У Києві завтра перекриють рух одним із проспектів: що зміниться для водіїв (карта)

У суботу, 5 квітня, рух на одному з проспектів Києва буде тимчасово перекрито. Зміни торкнуться водіїв, які рухатимуться в районі житлового масиву Виноградар у Подільскому районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

"Зважайте на тимчасові зміни в організації дорожнього руху, плануйте свій маршрут завчасно та з урахуванням зазначеної інформації", - підсумували у патрульній поліції.

Уточнюється, що такі зміни запроваджуються через будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Згідно з інформацією патрульної поліції, з 5 квітня 2025 року вводиться перекриття руху проспектом Європейського Союзу:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

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