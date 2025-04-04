В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта)
В субботу, 5 апреля, движение на одном из проспектов Киева будет временно перекрыто. Изменения коснутся водителей, которые будут двигаться в районе жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Где именно в Киеве перекроют движение и как можно объехать этот участок
Согласно информации патрульной полиции, с 5 апреля 2025 года вводится перекрытие движения по проспекту Европейского Союза:
- от проспекта Василия Порика;
- до проспекта Свободы.
Уточняется, что такие изменения вводятся из-за строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена.
Схема перекрытия движения по одному из проспектов на Виноградаре (карта: facebook.com/kyivpatrol)
Объезд вышеуказанного участка будет осуществляться так:
- по проспекту Василия Порика;
- через проспект Свободы;
- до проспекта Европейского Союза;
- в обратном направлении.
"Учитывайте временные изменения в организации дорожного движения, планируйте свой маршрут заранее и с учетом указанной информации", - подытожили в патрульной полиции.
Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
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