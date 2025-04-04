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В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта)

Пятница 04 апреля 2025 07:32
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В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта) Движение по одному из проспектов Киева перекроют 5 апреля (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В субботу, 5 апреля, движение на одном из проспектов Киева будет временно перекрыто. Изменения коснутся водителей, которые будут двигаться в районе жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Где именно в Киеве перекроют движение и как можно объехать этот участок

Согласно информации патрульной полиции, с 5 апреля 2025 года вводится перекрытие движения по проспекту Европейского Союза:

  • от проспекта Василия Порика;
  • до проспекта Свободы.

Уточняется, что такие изменения вводятся из-за строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена.

В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта)Схема перекрытия движения по одному из проспектов на Виноградаре (карта: facebook.com/kyivpatrol)

Объезд вышеуказанного участка будет осуществляться так:

  • по проспекту Василия Порика;
  • через проспект Свободы;
  • до проспекта Европейского Союза;
  • в обратном направлении.

"Учитывайте временные изменения в организации дорожного движения, планируйте свой маршрут заранее и с учетом указанной информации", - подытожили в патрульной полиции.

В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта)Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и будет применяться впервые в Украине.

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