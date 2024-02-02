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У Києві завтра очікується негода, попереджають про мокрий сніг та сильний вітер

Фото: у Києві 3 лютого очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, завтра, 3 лютого очікується негода. Синоптики попереджають про сильний вітер та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Згідно з даними Укргідрометцентру, завтра, у Києві очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/c. 

Зокрема прогнозують хмарність, мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вночі складатиме близько 0, а вдень від +4 до +6. 

Що радять: 

  • під час сильного вітру щільно зачинити вікна; 
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалась гілка - телефонуйте в "Київзеленобуд" за номером 0442724018. У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків - 0442783540 або 0504398366

Детальніше про погоду в Україні завтра можна прочитати за посиланням. Попри "плюсову" температуру в низці регіонів попереджають про пориви вітру, сніг чи дощ. 

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