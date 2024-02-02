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В Киеве завтра ожидается непогода, предупреждают о мокром снеге и сильном ветре

Фото: в Киеве 3 февраля ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, завтра, 3 февраля ожидается непогода. Синоптики предупреждают о сильном ветре и мокром снеге.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра, в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/c. 

В частности прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью составит около 0, а днем от +4 до +6. 

Что советуют: 

  • во время сильного ветра плотно закрыть окна; 
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломалась ветка - звоните в "Киевзеленострой" по телефону 0442724018. В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - 0442783540 или 0504398366.

Подробнее о погоде в Украине завтра можно прочитать по ссылке. Несмотря на "плюсовую" температуру в ряде регионов предупреждают о порывах ветра, снеге или дожде.

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