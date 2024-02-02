В Киеве завтра ожидается непогода, предупреждают о мокром снеге и сильном ветре

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра, в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/c.

В частности прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью составит около 0, а днем от +4 до +6.

Что советуют:

во время сильного ветра плотно закрыть окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломалась ветка - звоните в "Киевзеленострой" по телефону 0442724018. В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - 0442783540 или 0504398366.

Подробнее о погоде в Украине завтра можно прочитать по ссылке. Несмотря на "плюсовую" температуру в ряде регионов предупреждают о порывах ветра, снеге или дожде.