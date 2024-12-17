У Києві завтра діятиме пів черги відключень світла: ДТЕК показала графіки

Вимкнення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, вперше за довгий час енергетики не застосовували графіки відключення світла в Україні.

Але завтра, 18 грудня, графіки відключень світла повернуть. Обмеження будуть незначними.

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