У Києві завтра діятиме пів черги відключень світла: ДТЕК показала графіки

У Києві завтра, 18 грудня, діятимуть графіки відключень світла. Планується відключати пів черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Згідно з інформацією ДТЕК, відключати світло планують таким чином:
У ДТЕК також нагадали, що оновлену чергу відключень можна перевірити на сайті компанії або в чат-боті.
Оновлено 20:40
Згідно з оновленою інформацією "Укренерго", побутовим споживачам завтра, 18 грудня, не відключатимуть світло.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, вперше за довгий час енергетики не застосовували графіки відключення світла в Україні.
Але завтра, 18 грудня, графіки відключень світла повернуть. Обмеження будуть незначними.
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