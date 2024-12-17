В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 17 декабря, впервые за долгое время энергетики не применяли графики отключения света в Украине.

Но завтра, 18 декабря, графики отключений света вернут. Ограничения будут незначительными.

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