В Киеве завтра будет действовать полочереди отключений света: ДТЭК показала графики

В Киеве завтра, 18 декабря, будут действовать графики отключений света. Планируется отключать полочереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Согласно информации ДТЭК, отключать свет планируют следующим образом:
В ДТЭК также напомнили, что обновленную очередь отключений можно проверить на сайте компании или в чат-боте.
Обновлено 20:40
Согласно обновленной информации "Укрэнерго", бытовым потребителям завтра, 18 декабря, не будут отключать свет.
Напомним, сегодня, 17 декабря, впервые за долгое время энергетики не применяли графики отключения света в Украине.
Но завтра, 18 декабря, графики отключений света вернут. Ограничения будут незначительными.
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