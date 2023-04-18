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У Києві затримується рух низки тролейбусів через відсутність напруги

Фото: у Києві затримується рух низки тролейбусів через відсутність напруги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві через відсутність напруги у контактній мережі затримується рух низки тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

"Затримується рух тролейбусів №№6, 18, 23, 25, 28 по вул. Вишгородська з причини відсутності напруги у контактній мережі. На місце направлено відповідальну службу підприємства", - сказано у повідомленні.

Рух вищезазначених тролейбусів організовано до Куренівського парку.

Зазначимо, що вчора у Києві сталася аварія на водопровідній мережі, через що було ускладнено рух бульваром Міхновського.

РБК-Україна також повідомляло, які райони Києва знаходяться під загрозою подальших підтоплень.

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