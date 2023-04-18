У Києві затримується рух низки тролейбусів через відсутність напруги

У Києві через відсутність напруги у контактній мережі затримується рух низки тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс" .

"Затримується рух тролейбусів №№6, 18, 23, 25, 28 по вул. Вишгородська з причини відсутності напруги у контактній мережі. На місце направлено відповідальну службу підприємства", - сказано у повідомленні.

Рух вищезазначених тролейбусів організовано до Куренівського парку.

Зазначимо, що вчора у Києві сталася аварія на водопровідній мережі, через що було ускладнено рух бульваром Міхновського.

РБК-Україна також повідомляло, які райони Києва знаходяться під загрозою подальших підтоплень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.