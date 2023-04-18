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В Киеве задерживается движение ряда троллейбусов из-за отсутствия напряжения

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Киев, Вторник 18 апреля 2023 11:35
В Киеве задерживается движение ряда троллейбусов из-за отсутствия напряжения Фото: в Киеве задерживается движение ряда троллейбусов из-за отсутствия напряжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживается движение ряда троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

"Задерживается движение троллейбусов №№6, 18, 23, 25, 28 по ул. Вышгородская по причине отсутствия напряжения в контактной сети. На место направлена ответственная служба предприятия", - говорится в сообщении.

Движение вышеупомянутых троллейбусов организовано до Куреневского парка.

Отметим, что вчера в Киеве произошла авария на водопроводной сети, из-за чего было затруднено движение по бульвару Михновского.

РБК-Украина также сообщало, какие районы Киева находятся под угрозой дальнейших подтоплений.

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