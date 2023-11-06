У Києві затримано водія маршрутки, який продавав наркотики прямо на зупинці

У столиці затримали водія маршрутки "Київ – Малин", який продавав наркотики прямо на зупинці громадського транспорту. Збут він поставив "на потік".

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Київська обласна прокуратура, поліція Києва.

Так, поліцейські Святошинського управління поліції отримали оперативну інформацію про, те що водій фірми міжобласних пасажирських перевезень займається збутом наркотичних речовин.

"Водій, який працював водієм маршрутки сполученням "Малин - Київ", перевозив наркотичний засіб до столиці автобусом з міста Малин Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту", - розповіли в прокуратурі.

Як додали в поліції в Києва, у результаті обшуку за місцем проживання 37-річного чоловіка слідчі виявили та вилучили чергову партію "товару", підготовлену до збуту. Загалом, у порушника вилучено 100 грамів наркотичної речовини.

Маршрутнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували на Київщині нарколабораторію. Її оборот становив кілька мільйонів гривень щомісяця.