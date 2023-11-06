ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве задержан водитель маршрутки, продававший наркотики прямо на остановке

Киев, Понедельник 06 ноября 2023 14:10
UA EN RU
В Киеве задержан водитель маршрутки, продававший наркотики прямо на остановке Фото: в Киеве задержан водитель маршрутки, продававший наркотики прямо на остановке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В столице задержали водителя маршрутки "Киев - Малин", который продавал наркотики прямо на остановке общественного транспорта. Сбыт он поставил "на поток".

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Киевская областная прокуратура, полиция Киева.

Так, полицейские Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о том, что водитель фирмы межобластных пассажирских перевозок занимается сбытом наркотических веществ.

"Водитель, работавший водителем маршрутки сообщением "Малин - Киев", перевозил наркотическое средство в столицу автобусом из города Малин Житомирской области и занимался его продажей на остановке общественного транспорта", - рассказали в прокуратуре.

В Киеве задержан водитель маршрутки, продававший наркотики прямо на остановке

Как добавили в полиции в Киеве, в результате обыска по месту жительства 37-летнего мужчины следователи обнаружили и изъяли очередную партию "товара", подготовленную к сбыту. В общей сложности, у нарушителя изъято 100 граммов наркотического вещества.

Маршрутчику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали в Киевской области нарколабораторию. Ее оборот составлял несколько миллионов гривен ежемесячно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев полиция Полиция Киева
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше