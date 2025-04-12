У Києві затримали екс-футболіста Алієва за порушення ПДР і агресивну поведінку

У Києві в суботу, 12 квітня, поліція зупинила відомого екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва. Він порушив ПДР та лаявся з партульними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Києва.
Як уточнили правоохоронці, подія сталася у Солом'янському районі Києва. Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.
"Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії - не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
Надалі пройти огляд на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився і разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.
"Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль", - додали у патрульній поліції.
Як результат, обох громадян було затримано і доставлено до поліцейського відділку. На водія патрульні склали:
На пасажирку теж склали:
"Надалі, рішення по справі прийматиме суд", - резюмували у поліції.
Нагадаємо, що згідно інформації джерел РБК-Україна, поліція затримала саме екс-футболіста Олександра Алієва.
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