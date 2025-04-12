В Киеве задержали экс-футболиста Алиева за нарушение ПДД и агрессивное поведение

В Киеве в субботу, 12 апреля, полиция остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он нарушил ПДД и ругался с партульными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.
Как уточнили правоохранители, происшествие произошло в Соломенском районе Киева. Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.
"Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия - не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В дальнейшем пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.
"Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль", - добавили в патрульной полиции.
Как результат, оба гражданина были задержаны и доставлены в полицейский участок. На водителя патрульные составили:
На пассажирку тоже составили:
"В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд", - резюмировали в полиции.
Напомним, что согласно информации источников РБК-Украина, полиция задержала именно экс-футболиста Александра Алиева.
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