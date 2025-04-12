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В Киеве задержали экс-футболиста Алиева за нарушение ПДД и агрессивное поведение

Фото: Александр Алиев (instagram.com/aliev_sasha8)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в субботу, 12 апреля, полиция остановила известного экс-футболиста "Динамо" Александра Алиева. Он нарушил ПДД и ругался с партульными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Как уточнили правоохранители, происшествие произошло в Соломенском районе Киева. Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

"Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия - не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В дальнейшем пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.

"Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы помешать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль", - добавили в патрульной полиции.

Как результат, оба гражданина были задержаны и доставлены в полицейский участок. На водителя патрульные составили:

  • протокол задержания;
  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);
  • вынесено постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

На пассажирку тоже составили:

  • протокол задержания;
  • протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство);
  • вынесено постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде)
  • постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

"В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд", - резюмировали в полиции.

Напомним, что согласно информации источников РБК-Украина, полиция задержала именно экс-футболиста Александра Алиева.

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