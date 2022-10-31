У Києві затримали шахрая, який представлявся працівником СБУ та обіцяв уникнути санкцій РНБО

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Зловмисник обіцяв одній із комерційних структур "уникнення" економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затриманий також "гарантував" використати свої "зв’язки" у правоохоронних органах для закриття кримінальної справи щодо представників компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин Росії. Шахрай запевняв, що начебто зможе "вирішити" ці питання з Офісом генерального прокурора, СБУ та РНБО.

Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене "службове посвідчення".

Проте правоохоронця вдалося своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії та затримали під час передачі йому 250 тисяч доларів.

Слідчі встановили, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.

У межах кримінальної справи, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.