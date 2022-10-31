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В Киеве задержали мошенника, который представлялся работником СБУ и обещал избежать санкций СНБО

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 12:29
В Киеве задержали мошенника, который представлялся работником СБУ и обещал избежать санкций СНБО Фото: в Киеве задержали мошенника, который представлялся работником СБУ и обещал избежать санкций СНБО (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя сотрудником Службы безопасности Украины. Злоумышленник обещал одной из коммерческих структур "избежать" экономических санкций СНБО за взятку в 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанный также "гарантировал" использовать свои "связи" в правоохранительных органах для закрытия уголовного дела в отношении представителей компании, в руководящий состав которой ранее входил гражданин России. Мошенник уверял, что якобы бы сможет "решить" эти вопросы с Офисом генерального прокурора, СБУ и СНБО.

Для маскировки преступных действий он представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное "служебное удостоверение".

Однако правоохранителя удалось своевременно разоблачить мошенника, задокументировать его незаконные действия и задержать при передаче ему 250 тысяч долларов.

Следователи установили, что задержанным оказался преступник, который уже находится в общегосударственном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

В рамках уголовного дела, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно правоохранители задержали агента РФ, который шпионил за позициями HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 на юге.

Кроме того, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, которые предлагали уклонистам бежать за границу. Им обоим сообщили о подозрении.

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Киев Служба безопасности Украины
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