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У Києві затримали колаборанта зі Сватового, який "перейменовував" вулиці міста

Фото: у Києві затримали колаборанта зі Сватового (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому", - йдеться в повідомленні.

Після захоплення міста він одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "очільником" створеного агресором місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Перебуваючи на "посаді" він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ, - додали в СБУ. - Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами.

Для цього, як кажуть в спецслужбі, він особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури.

"Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в столиці", - кажуть співробітники відомства.

Однак СБУ своєчасно викрила плани зловмисника і затримала його у Києві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, в Україні засудили до 15 років тюрми ворожого агента, що передавав окупантам інформацію про українських військових та їхні місця дислокації, яку росіяни хотіли використати для підготовки прориву ДРГ у Сумську область.

Нагадаємо, в Україні засудили до 11 років тюрми чотирьох учасників ворожої ДРГ, які викрадали та катували людей в Харківській області.

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КиївСлужба безпеки України