В Киеве задержали коллаборанта из Сватово, который "переименовывал" улицы города

"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе многоэтапных следственно-оперативных действий в Киеве и освобожденных территориях востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия во временно оккупированном Сватово", - говорится в сообщении.

После захвата города, он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили "главой" созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" меры и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ, - добавили в СБУ. - Также выполнял указание Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями.

Для этого, как говорят в спецслужбе, он лично подписывал соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.

"Впрочем, во время контрнаступления ВСУ коллаборант сбежал в страну-агрессор, где с сентября этого года скрывался от правосудия. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и "потеряться" в столице", - говорят сотрудники ведомства.

Однако СБУ своевременно разоблачила планы злоумышленника и задержала его в Киеве.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.