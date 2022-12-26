Готував прорив ДРГ у Сумську область: російського агента засудили до 15 років ув'язення

В Україні засудили до 15 років тюрми ворожого агента, що передавав окупантам інформацію про українських військових та їхні місця дислокації, яку росіяни хотіли використати для підготовки прориву ДРГ у Сумську область.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що засуджений збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні разом зі спільником.

Повідомляється, що росіяни планували використати отримані від агента розвіддані для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами на північно-східному напрямку.

Обох російських агентів затримали під час спецоперації контррозвідки СБУ у серпні. Наразі одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий мешканець, якого на початку повномасштабної війни завербувала російська ФСБ. Для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби.

Разом вони виходили на місцевість та здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Під час комунікації між собою вони використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.

При обшуках за місцями проживання зловмисників СБУ виявила комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.