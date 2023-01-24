UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень

Фото: у Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві оперативники затримали найбільшу організовану злочинну групу і вилучили у них кокаїн, вартість якого оцінюють у 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції Києва.

"Правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотиків на суму близько 4 млн гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час спеціальної поліцейської операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких спецпризначенці, кінологи та співробітники сектору кримінального аналізу.

У ході слідчих дій виявили та вилучили понад пів кілограма кокаїну, зброю, 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, чорнові записи та ювелірні вироби.

До організованої злочинної групи входило 14 осіб - два організатори, виконавці та особи, які працювали так званими водіями - розвозили та збували наркотики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Житомирській області викрили злочинне угруповання, до якого входили 10 осіб. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

Також раніше ми писали, що наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, засудили до п'яти років ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція Києва