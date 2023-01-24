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В Киеве задержали группу наркодилеров с "товаром" на 4 млн гривен

Фото: в Киеве задержали группу наркодилеров с "товаром" на 4 млн гривен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве оперативники задержали крупнейшую организованную преступную группу и изъяли у них кокаин, стоимость которого оценивается в 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции Киева.

"Правоохранители провели 42 обыска и изъяли наркотиков на сумму около 4 млн гривен. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе специальной полицейской операции было задействовано более 100 правоохранителей, среди которых спецназовцы, кинологи и сотрудники сектора криминального анализа.

В ходе следственных действий было выявлено и изъято более полукилограмма кокаина, оружие, 54 тысячи долларов, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, черные записи и ювелирные изделия.

В организованную преступную группу входило 14 человек - два организатора, исполнители и лица, работавшие так называемыми водителями - развозили и сбывали наркотики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Житомирской области разоблачили преступную группировку, в которую входили 10 человек. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен.

Также ранее мы писали, что наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в ночных клубах столицы, приговорили к пяти годам заключения.

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