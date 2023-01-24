В Киеве задержали группу наркодилеров с "товаром" на 4 млн гривен

"Правоохранители провели 42 обыска и изъяли наркотиков на сумму около 4 млн гривен. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе специальной полицейской операции было задействовано более 100 правоохранителей, среди которых спецназовцы, кинологи и сотрудники сектора криминального анализа.

В ходе следственных действий было выявлено и изъято более полукилограмма кокаина, оружие, 54 тысячи долларов, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, черные записи и ювелирные изделия.

В организованную преступную группу входило 14 человек - два организатора, исполнители и лица, работавшие так называемыми водителями - развозили и сбывали наркотики.