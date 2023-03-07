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У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об'єкти інфраструктури та блокпости

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 22:40
У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об'єкти інфраструктури та блокпости Фото: У Києві затримали двох чоловіків, які фотографували об'єкти інфраструктури та блокпости (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє чоловіків у Києві фотографували об'єкти інфраструктури міста та блокпости. Правоохоронці їх затримали для з'ясування всіх обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку патрульної поліції Києва.

"Нещодавно на вулиці Резервній охоронці порядку помітили чоловіка, який побачивши поліцейських, помітно занервував та підозріло себе поводив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час поверхневої перевірки в телефоні 26-річного киянина інспектори виявили додаток, через який він фотографував об'єкти інфраструктури міста та отримував за це винагороду.

"Інший випадок трапився на вулиці Богатирській. У 42-річного чоловіка патрульні виявили бінокль, записувальні прилади та фотоапарат, в якому були зображення блокпостів та військових об'єктів Києва", - додали у поліції.

В обох випадках правоохоронці доставили ймовірних порушників до управління поліції для встановлення всіх обставин.

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