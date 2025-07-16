У Києві затримали чоловіка за ухилення від мобілізації: йде службове розслідування

У центрі Києва поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в ухиленні від мобілізації. Через дії правоохоронців призначено службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування після інциденту із затриманням чоловіка на вулиці Антоновича.
Поліцейські зупинили його через перебування в розшуку за підозрою в ухиленні від мобілізації.
Під час патрулювання центру столиці правоохоронці виявили 31-річного киянина, який, за даними, перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію.
Після перевірки документів його доставили до Святошинського ТЦК та СП для уточнення обставин і направлення на проходження військово-лікарської комісії.
Відео щодо зазначеного інциденту згодом також потрапило у соціальні мережі. У Telegram-каналах поширювали відео начебто затримання родича блогерки.
Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко призначив службове розслідування, щоб перевірити законність і обґрунтованість дій співробітників.
Усі поліцейські, які брали участь у затриманні, тимчасово відсторонені від виконання обов’язків на період перевірки.
Нещодавно стало відомо про нелегальні механізми уникнення мобілізації одразу в шести областях - зловмисники брали хабарі до 25 тисяч доларів з особи за "вирішення питання".
На початку року в Україні вже проводилась масштабна операція з викриття незаконного перетину кордону. У 22 регіонах ліквідували майже 50 організованих каналів втечі військовозобов’язаних, провівши понад 600 обшуків одночасно.
Нагадаємо, під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.
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