У Києві затримали чоловіка за ухилення від мобілізації: йде службове розслідування

Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування після інциденту із затриманням чоловіка на вулиці Антоновича.

Поліцейські зупинили його через перебування в розшуку за підозрою в ухиленні від мобілізації.

Що сталося

Під час патрулювання центру столиці правоохоронці виявили 31-річного киянина, який, за даними, перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію.

Після перевірки документів його доставили до Святошинського ТЦК та СП для уточнення обставин і направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Відео щодо зазначеного інциденту згодом також потрапило у соціальні мережі. У Telegram-каналах поширювали відео начебто затримання родича блогерки.

Що вирішила поліція

Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко призначив службове розслідування, щоб перевірити законність і обґрунтованість дій співробітників.

Усі поліцейські, які брали участь у затриманні, тимчасово відсторонені від виконання обов’язків на період перевірки.