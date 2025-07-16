В Киеве задержали мужчину за уклонение от мобилизации: идет служебное расследование

Руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование после инцидента с задержанием мужчины на улице Антоновича.

Полицейские остановили его из-за пребывания в розыске по подозрению в уклонении от мобилизации.

Что произошло

Во время патрулирования центра столицы правоохранители обнаружили 31-летнего киевлянина, который, по данным, находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.

После проверки документов его доставили в Святошинский ТЦК и СП для уточнения обстоятельств и направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

Видео относительно указанного инцидента впоследствии также попало в социальные сети. В Telegram-каналах распространяли видео якобы задержания родственника блогера.

Что решила полиция

Начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко назначил служебное расследование, чтобы проверить законность и обоснованность действий сотрудников.

Все полицейские, которые участвовали в задержании, временно отстранены от исполнения обязанностей на период проверки.