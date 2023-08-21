У Києві затримали чоловіка, який підпалював автомобілі військових

Начальника столичного главку Дмитро Шумейко зазначив, що наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Правоохоронці опитали більше тисячі людей як свідків та проаналізували сотні Гб відео.

Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електрикою та освітленням вулиць під час російських обстрілів столиці.

При цьому поліція встановила, що усі користувачі машин були військовими та особами, які мають відношення до Сил оборони. Тому поліцейськими за участі СБУ провели ще й контррозвідувальні заходи.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Але у липні він знову підпалив декілька автомобілей військових.

До поля зору правоохоронців потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році. Поліцейські викрили його "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергової машини військового. Його затримали. При обшуку речей правоохоронці вилучили ще один саморобний прилад.

Зазначається, що зловмисник сам виготовляв пристрої, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії він пояснив негативним відношенням до військових.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у столиці поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі - дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12 автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали російського агента-коригувальника, який "готував" новий ракетний обстріл столиці.

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