В Киеве задержали мужчину, который поджигал автомобили военных

Начальник столичного главка Дмитрий Шумейко отметил, что в конце 2022 года жителей Деснянского района потрясла серия поджогов автомобилей. Правоохранители опросили более тысячи человек в качестве свидетелей и проанализировали сотни Гб видео.

Поиски осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электричеством и освещением улиц во время российских обстрелов столицы.

При этом полиция установила, что все пользователи машин были военными или лицами, которые имеют отношение к Силам обороны. Поэтому полицейскими с участием СБУ провели еще и контрразведывательные мероприятия.

Почувствовав, что правоохранители вышли на след, злоумышленник остановился. Но в июле он снова поджег несколько военных автомобилей.

В поле зрения правоохранителей попал 35-летний местный житель, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году. Полицейские разоблачили его "на горячем" во время закладки зажигательного устройства в дежурную военную машину. Его задержали. При обыске вещей правоохраниетли изъяли еще один самодельный прибор.

Отмечается, что злоумышленник сам изготавливал устройства, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия он объяснил негативным отношением к военным.

Во время обыска арендованной квартиры нарушителя в столице полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и разные электродетали - провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и т.д. В настоящее время установлено 12 автомобилей, которые он повредил в Деснянском районе.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали российского агента-корректировщика, который "готовил" новый ракетный обстрел столицы.

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