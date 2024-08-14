У Києві затримали чоловіка, який в інтернеті продавав ручні гранатомети та надсилав їх поштою покупцям.

За даними слідства, 40-річний уродженець Києва організував на території міста незаконну схему продажу ручних протитанкових гранатометів через спеціалізовані сайти.

Спочатку він продав протитанковий гранатомет АТ-4 за 40 тисяч гривень через оголошення. Покупець частково переказав гроші на картку продавця, а решту суми передав поштою після отримання зброї.

Пізніше чоловік відправив іншому клієнту ще один гранатомет з протитанковими гранатами РПГ АТ-4 також через пошту.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час спецоперації, проведеної відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, а слідчі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів, які використовувалися у незаконному обігу.

Фото: У Києві затримали чоловіка, який в інтернеті продавав ручні гранатомети (t.me/kyiv_pro_office)