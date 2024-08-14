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В Киеве задержан мужчина, который в интернете продавал ручные гранатометы

Среда 14 августа 2024 12:12
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В Киеве задержан мужчина, который в интернете продавал ручные гранатометы Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве задержали мужчину, который в интернете продавал ручные гранатометы и присылал их по почте покупателям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 40-летний уроженец Киева организовал на территории города незаконную схему продажи ручных противотанковых гранатометов через специализированные сайты.

Сначала он продал противотанковый гранатомет АТ-4 за 40 тысяч гривен через объявление. Покупатель частично перевел деньги на карточку продавца, а остальную сумму передал по почте после получения оружия.

Позже мужчина отправил другому клиенту еще один гранатомет с противотанковыми гранатами РПГ АТ-4 также через почту.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время спецоперации, проведенной в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, а следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов, которые использовались в незаконном обороте.

Фото: В Киеве задержан мужчина, который в интернете продавал ручные гранатометы (t.me/kyiv_pro_office)

Ранее сообщалось, что СБУ задержала мужчин, продававших криминалитету трофейные пулеметы и взрывчатку. Они работали в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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