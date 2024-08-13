У Києві Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який готував замах на одного з військовослужбовців Сил оборони. Зловмисником виявився 20-річний мешканець столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, перед основним завданням агент пройшов два "тестових випробування", підпаливши автомобілі українських захисників. Після цього він отримав нове завдання - встановити відеоспостереження за українським офіцером, на якого російські спецслужби планували замах.
Однак, завдяки своєчасній роботі СБУ та Нацполіції, ворожі плани були викриті, і агента було затримано у його власному помешканні. На момент затримання він готувався до проведення дорозвідки поблизу об’єкта, але ще не встиг встановити камеру.
Під час обшуків у затриманого було вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалів, а також мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.
Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Фото: У Києві затримали агента РФ, який планував замах на військовослужбовця (t.me/SBUkr)
Раніше у Києві СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.
Крім того, СБУ затримала поплічника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. За вказівкою російської спецслужби він підпалював службові автомобілі Сил оборони, зокрема військові позашляховики, пікапи та мультівени.
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