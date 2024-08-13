RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве задержан агент РФ, который планировал покушение на военнослужащего

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на одного из военнослужащих Сил обороны. Злоумышленником оказался 20-летний житель столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, перед основным заданием агент прошел два "тестовых испытания", подпалив автомобили украинских защитников. После этого он получил новое задание - установить видеонаблюдение за украинским офицером, на которого российские спецслужбы планировали покушение.

Однако, благодаря своевременной работе СБУ и Нацполиции, вражеские планы были разоблачены, и агент был задержан в его собственном доме. На момент задержания он готовился к проведению доразведки вблизи объекта, но еще не успел установить камеру.

Во время обысков у задержанного была изъята легковоспламеняющаяся смесь, которую он использовал для поджогов, а также мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

 

Фото: В Киеве задержали агента РФ, планировавшего покушение на военнослужащего (t.me/SBUkr)

Поджоги автомобилей военных

Ранее в Киеве СБУ задержала 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Кроме того, СБУ задержала приспешника ФСБ, действовавшего в Киеве, Днепре и Одессе. По указанию российской спецслужбы он поджигал служебные автомобили Сил обороны, в том числе военные внедорожники, пикапы и мультивены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКиев