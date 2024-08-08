Підпалював машини військових: у Києві затримали 16-річного агента ФСБ
Правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"У результаті комплексних заходів у місті затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив "до уваги" окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.
"Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру", - повідомляє Служба безпеки.
Після виконання цього завдання куратор пообіцяв неповнолітньому "великі гроші" в обмін на підпал військових автомобілів. Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.
У відомстві пояснюють, що відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші РФ, а нібито в нашій державі існує проросійське "підпілля", яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ.
Обіцяли гроші та не виплатили
Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.
Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для "погодження" з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.
"Це було ще одним "тестовим" завданням для завербованого киянина - у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці", - пояснюють в СБУ, зауваживши, що киянина затримали "по гарячих слідах".
У ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання "перевірочних" завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав.
Обшуки та оголошення підозри
На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.
Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.
Правоохоронці полюють на підпалювачів авто
Сьогодні стало відомо про те, що поліція у Києві вночі затримала двох чоловіків, які підпалили авто громадської активістки.
Також СБУ разом з Національною поліцією затримала у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ Росії планував нові підпали автомобілів Сил оборони України.
Крім того, СБУ затримала спільника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. За вказівкою російської спецслужби він підпалював службові автомобілі Сил оборони, включаючи військові позашляховики, пікапи та мікроавтобуси.
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