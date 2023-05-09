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В Киеве задержали администратора Telegram-канала пропагандистки Монтян

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 12:30
В Киеве задержали администратора Telegram-канала пропагандистки Монтян Фото: в Киеве задержали администратора Telegram-канала пропагандистки Татьяны Монтян (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборантки Татьяны Монтян. Он был знаком с пропагандисткой с 2014 года, баллотировался в Киевский горсовет и администрировал его прокремлевский Telegram-канал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Telegram-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Находясь на территории страны-агрессора, она дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца.

"Им оказался 46-летний житель столицы, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от его политсилы", - добавили в СБУ.

После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке "раскручивать" ее пророссийский Telegram-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков.

Злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов. Также он "фильтровал" сообщения, не соответствующие "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживающие преступную деятельность Монтян.

Кроме того, фигурант активно распространял деструктивный контент и на своих страницах популярных соцсетей. В своих "публикациях" он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

Во время обысков по адресу его жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Как сообщалось, СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Служба безопасности Украины Татьяна Монтян
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