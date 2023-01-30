У Києві запустять ще два трамвайні маршрути: де і коли

У Києві продовжують поновлювати рух електротранспорту. З вівторка, 31 січня, трамваї запустять ще двома маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, перестануть курсувати.

Так, із завтрашнього дня трамваї вийдуть ще на два маршрути – на житловому масиві Троєщина.

"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників, продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня у місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 12 січняу Києві відновили рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3.

Як відомо, з 23 грудня через дефіцит електроенергії замість трамваїв та тролейбусів на всіх маршрутах Києва курсували автобуси.

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