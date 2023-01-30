В Киеве запустят еще два трамвайных маршрута: где и когда

В Киеве продолжают возобновлять движение электротранспорта. Со вторника, 31 января, трамваи запустят еще на двух маршрутах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников, продолжаем постепенно восстанавливать движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Так, с завтрашнего дня трамваи выйдут еще на два маршрута - на жилом массиве Троещина.
Движение возобновят трамваи:
Отмечается, что временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.
Напомним, с 12 января в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.
Как известно, с 23 декабря из-за дефицита электроэнергии вместо трамваев и троллейбусов на всех маршрутах Киева курсировали автобусы.
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