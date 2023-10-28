UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті

Фото: у Києві запустять карту провайдерів, які забезпечать інтернет при блекауті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві найближчим часом запустять карту з даними про провайдерів, які забезпечують інтернет під час відключення світла до 72 годин.

Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

За даними відомства, на карті українці зможуть знайти найближчого інтернет-провайдера, який перейшов на енергозберігаючі мережі за технологією xPON (мережа з оптоволокна, через яку провайдер передає інтернет-сигнал).

Також за допомогою карти можна буде відразу отримати контактні дані та за необхідності подати заявку на підключення.

Карту хочуть регулярно оновлювати та доповнювати інформацію про компанії, які користуються технологією xPON.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри роз'яснили українцям, як зробити стабільний інтернет під час відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївІнтернетвимкнення світлаблекаутЕлектроенергія