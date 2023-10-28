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В Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте

Фото: в Киеве запустят карту провайдеров, которые обеспечат интернет при блэкауте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в ближайшее время запустят карту с данными о провайдерах, которые обеспечивают интернет во время отключений света до 72 часов.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Согласно данным ведомства, на карте украинцы смогут найти ближайшего интернет-провайдера, который перешел на энергосберегающие сети по технологии xPON (cеть из оптоволокна, по которой провайдер передает интернет-сигнал). 

Также при помощи карты можно будет сразу получить контактные данные и при необходимости подать заявку на подключение.

Карту хотят регулярно обновлять и дополнять информацию о компаниях, которые пользуются технологией xPON.

Напомним, ранее в Минцифры разъяснили украинцам, как сделать стабильный интернет во время отключений света

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