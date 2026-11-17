Київська кільцева електричка у вівторок, 17 листопада, продовжує курсувати повним кільцем попри російські обстріли та обмеження руху транспорту мостами. Водночас через безпекові зупинки поїзди затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.
Наразі із запізненням курсують чотири рейси:
У компанії зазначили, що попри обмеження руху кільцева електричка зберігає сполучення між лівим і правим берегами столиці.
Для пасажирів також призначили два додаткові ранкові поїзди за маршрутом Почайна - Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку. Вони зупинятимуться на всіх проміжних станціях.
Ці рейси мають допомогти пасажирам дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.
Перевірити актуальний розклад усіх поїздів і час відправлення можна на сайті Kyiv City Express.
Нагадаємо, внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено системи критичної інфраструктури. У деяких районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Також унаслідок падіння уламків виникли пожежі в кількох районах столиці.
Крім того, пошкоджено Південний і Північний мости - рух ними перекрили в обох напрямках. Фахівці обстежують споруди, щоб визначити ступінь пошкоджень і вирішити, коли можна буде відновити рух. Громадський транспорт, який курсував цими мостами, спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.
Також тимчасово зупинили рух поїздів на наземній ділянці "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Поїзди курсують лише підземною частиною маршруту - між "Сирцем" і "Видубичами". Через перекриття мостів на лівому березі утворилися масштабні затори.