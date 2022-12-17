У Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро: список рейсів

Метро у Києві продовжує працювати лише як укриття. У столиці запустили автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Інтервали руху на маршрутах становлять 15-20 хвилин:
"Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Підземні станції метро продовжують працювати виключно у режимі укриття", - повідомили у КМДА.
Раніше було опубліковано перелік маршрутів, якими продовжують ходити автобуси в Києві.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішніх російських обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.