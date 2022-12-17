UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро: список рейсів

Фото: у Києві запустили автобуси, які дублюють маршрути метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Метро у Києві продовжує працювати лише як укриття. У столиці запустили автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Інтервали руху на маршрутах становлять 15-20 хвилин:

  • Маршрут №1-М "Ст. м. "Лева Толстого" - ст. м. "Лісова";
  • Маршрут №2-М "Ст. м. "Героїв Дніпра" - ст. м. "Льва Толстого";
  • Маршрут №3-М "Ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Палац Спорту".

"Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Підземні станції метро продовжують працювати виключно у режимі укриття", - повідомили у КМДА.

Раніше було опубліковано перелік маршрутів, якими продовжують ходити автобуси в Києві.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішніх російських обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ